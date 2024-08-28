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Яков Иванович

Место рождения

Телепниха

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1794 г.р.
Вычислено 1797 г.р.
1798 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Козьма Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Антон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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