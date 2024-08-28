Яков Иванович
Место рожденияТелепниха
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Козьма Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Антон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно