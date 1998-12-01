Абрамова Мария Ивановна
Место рожденияKlesovo, Kaluga Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Klesovo, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Абрамов Александр Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Зина Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1998
Pustoshki, Kaluga Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Pustoshki, Kaluga Oblast Russia