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Абрамова Мария Ивановна

Место рождения

Klesovo, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Klesovo, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1948

Сын: Абрамов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Абрамов Александр Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Зина Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Абрамов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1998
Pustoshki, Kaluga Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Pustoshki, Kaluga Oblast Russia
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