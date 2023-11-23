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Феоктиста Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1820

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.01.1820

Отец: Алексий Кузмин

Мать: Матрона Михайлова

с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Смерть
1820
Рыбинский филиал ГАЯО 419-4-7 О смертисвященника Алексея Козьмина дочь Феоктиста 2-х недель, родимцем.

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