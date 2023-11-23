Феоктиста Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1820
Дата смерти1820
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1820
Отец: Алексий Кузмин
Мать: Матрона Михайлова
с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Смерть
1820
Рыбинский филиал ГАЯО 419-4-7 О смертисвященника Алексея Козьмина дочь Феоктиста 2-х недель, родимцем.