Корелин Гавриил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти18.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 16.12.1868
Дочь: Анастасия Гаврииловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Корелин Федор Гавриилович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
17.05.1885
Дочь: Елена Гаврииловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.1887
Дочь: Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1891
Дочь: Васса Гаврииловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
18.04.1892
поселок Кичигино. Челябинская область
Причина смерти: Эпилепсия