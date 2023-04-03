Корелин Гавриил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелин Гавриил Никифорович

Корелин Гавриил Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

18.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Корелина Никифор Константинович

Мать: Корелина Александра Зотикова

Рождение ребёнка
Около 16.12.1868

Дочь: Анастасия Гаврииловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Корелин Федор Гавриилович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
17.05.1885

Дочь: Елена Гаврииловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.1887

Дочь: Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1891

Дочь: Васса Гаврииловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
18.04.1892
поселок Кичигино. Челябинская область
Причина смерти: Эпилепсия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close