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Мамонтов Петр Гаврилов

Место рождения

с.Тогул Уксунайская волость Кузнецкая волость Томская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мамонтов Гавриил Порфиров

Мать: не указана

Военная служба
1914
Участник 1-ой Мировой войны, рядовой 145-го пехотного Новочеркасского полка, ранен 01.06.1915 года в районе деревни Грушко. (РГ Военно-исторический архив, Ф.16196, О.1, Д.288, Документ 207154).
Смерть
Неизвестно

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