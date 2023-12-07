Мамонтов Петр Гаврилов
Место рожденияс.Тогул Уксунайская волость Кузнецкая волость Томская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мамонтов Гавриил Порфиров
Мать: не указана
Военная служба
1914
Участник 1-ой Мировой войны, рядовой 145-го пехотного Новочеркасского полка, ранен 01.06.1915 года в районе деревни Грушко. (РГ Военно-исторический архив, Ф.16196, О.1, Д.288, Документ 207154).
Смерть
Неизвестно