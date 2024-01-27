Аветисян Артур Микаэлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян Артур Микаэлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1988

Отец: Аветисян Микаэль Элоевич

Мать: Арапова Галина Николаевна

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