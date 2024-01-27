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Аветисян Артур Микаэлович
Аветисян Артур Микаэлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1988
Пол
Мужской
Отец
Аветисян Микаэль Элоевич
1959 г.р.
Мать
Арапова Галина Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1988
Отец:
Аветисян Микаэль Элоевич
Мать:
Арапова Галина Николаевна
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