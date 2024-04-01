Мухаметшин Аюп Мухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ахметшин Мухаметша Фахретдинович
Мать: Маужида
Рождение ребёнка
08.11.1948
Рождение ребёнка
28.01.1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
27.04.1958
Рождение ребёнка
04.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно