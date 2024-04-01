Мухаметшин Аюп Мухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Аюп Мухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ахметшин Мухаметша Фахретдинович

Мать: Маужида

Рождение ребёнка
08.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Рождение ребёнка
27.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Рождение ребёнка
04.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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