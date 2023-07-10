Живаева Зиновья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева Зиновья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Маресев (живаев) Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маресев (живаев) Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно