Елизарова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Валентин
Отец ребёнка: Елизаров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизаров Федор
Рождение ребёнка
05.04.1920
Сын: Елизаров Михаил
Отец ребёнка: Елизаров Федор
Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно