Елизарова Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарова Екатерина

Елизарова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Валентин

Отец ребёнка: Елизаров Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Федор

Рождение ребёнка
05.04.1920

Сын: Елизаров Михаил

Отец ребёнка: Елизаров Федор

Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.