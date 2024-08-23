Воробьёв Дионисий Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Фаддей Феофилактович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.
Дочь: (Воробьёва) Павла Дионисьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Пелагея Евгеньевна
Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Повт 5/?-52(56) Ф 719 оп 9 т 2 д 1246 стр 38 №90ж
Смерть
Неизвестно