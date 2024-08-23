Воробьёв Дионисий Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Дионисий Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Фаддей Феофилактович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Пелагея Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.

Дочь: (Воробьёва) Павла Дионисьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Пелагея Евгеньевна

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Повт 5/?-52(56) Ф 719 оп 9 т 2 д 1246 стр 38 №90ж
Смерть
Неизвестно

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