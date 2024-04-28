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Шалудько Тихон Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

12.08.1880 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1880 ст.

Отец: Шалудько Иван Филлипович

Мать: Шалудько Акулина (Потапенко) Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.

Сын: Шелудько Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.

Дочь: Шелудько Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Сын: Шелудько Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
12.10.1907 ст.

Дочь: Мороз (Шелудько) Афанасия Тихоновна

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Андриенко (Шелудько) Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.

Сын: Шелудько Леонид Тихонович

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Николаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.

Дочь: Шелудько Виктория Тихоновна

Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Смерть
1942

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