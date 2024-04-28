Шалудько Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1880 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.
Сын: Шелудько Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.
Дочь: Шелудько Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Сын: Шелудько Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
12.10.1907 ст.
Дочь: Мороз (Шелудько) Афанасия Тихоновна
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Андриенко (Шелудько) Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.
Сын: Шелудько Леонид Тихонович
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Николаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.
Дочь: Шелудько Виктория Тихоновна
Мать ребёнка: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична
Смерть
1942