Лобазова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1963
Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1965
Дочь: Крупина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Лобазов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич