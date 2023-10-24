Лобазова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобазова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1963

Сын: Лобазов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1965

Дочь: Крупина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Лобазов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Лобазов Анатолий Васильевич

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