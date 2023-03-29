Гоменюк Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоменюк Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.?

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2015

Сын: Гоменюк Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоменюк Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоменюк Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоменюк Сергей Александрович

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