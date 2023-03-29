Гоменюк Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.2015
Сын: Гоменюк Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоменюк Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Гоменюк Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно