Кокорев Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти22.11.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кокорев Ефим Иванович
Бракосочетание
11.02.1905
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Аксенова (Кокорева) Аксиния Павловна
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: (Кокорева) Наталия Павловна
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
11.09.1911
Дочь: Порядина (Кокорева) Вера Павловна
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
21.01.1921
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
02.07.1924
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
21.07.1926
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Рождение ребёнка
15.07.1929
Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Смерть
22.11.1966
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
23.11.1966