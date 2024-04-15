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Кокорев Павел Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

22.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кокорев Ефим Иванович

Мать: (Кокорева) Акилина Ильина

Бракосочетание
11.02.1905

Жена: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Аксенова (Кокорева) Аксиния Павловна

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: (Кокорева) Наталия Павловна

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1911

Дочь: Порядина (Кокорева) Вера Павловна

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кокорев Иван Павлович

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Кокорев Василий Павлович

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1924

Сын: Кокорев Петр Павлович

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Кокорев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1929

Сын: Кокорев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.11.1966
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
23.11.1966
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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