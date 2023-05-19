Иванов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения18.08.1917
Дата смерти29.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917
Отец: Иванов Пётр Еремеевич
Призыв на военную службу
06.11.1937
Дата призыва 06.11.1937 ; 25.09.1937
Призыв на военную службу
06.09.1941
Дата призыва: 06.09.1941 Доволенский РВК, Новосибирская обл., Доволенский р-н Воинское звание старшина ; красноармеец ; рядовой Воинская часть 137 стрелковая бригада 1101 стрелковый полк 326 стрелко... Показать все
Ранение
19.03.1943
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: штаб 137 осбр Дата выбытия: 19.03.1943 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Ленинградская обл., Старорусский р-н
Лечение в госпитале
С ?.03.1943 по 06.12.1943
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Новосибирская обл., Доволенский р-н Воинское звание: старшина Воинская часть: 188 сд Судьба: выписан Дата выбытия: 06.12.1943 Причина выбыт... Показать все
Военная служба
С 09.02.1944 по 11.02.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Новосибирская обл., Доволенский р-н, д. Федоровка Дата призыва: __.__.1937 Доволенский РВК, Новосибирская обл., Дов... Показать все
Военная служба
С 13.02.1944 по 29.02.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Новосибирская обл., Доволенский р-н, п. Федоровск Дата призыва: 06.11.1937 Доволенский РВК, Новосибирская обл., Дов... Показать все
Захоронение (военное)
29.02.1944
Донесение о безвозвратных потерях Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 120 сд Дата выбытия: 29.02.1944 Причина выбытия: умер от ран Первичное место захоронения: Эстонская ССР, Вируски... Показать все
Смерть
29.02.1944
Дата призыва: Доволенский РВК, Новосибирская обл., Доволенский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 120 сд Дата выбытия: 29.02.1944 Причина выбытия: умер от ран