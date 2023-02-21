Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1987 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Федор

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Виталий

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