Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Галина
Галина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Федор
1912 г.р.
Мать
Антонина
1917 г.р.
Дети
Татьяна
1987 г.р.
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Федор
Мать:
Антонина
Рождение ребёнка
1987
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
Виталий
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия