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Мусихин Иван (ст) Федоров

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Место рождения

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Мусихин Федор Минеев

Мать: Мусихина Авдотья Антонова

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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