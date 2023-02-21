Терехин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1941

Сын: Терехин Николай Павлович

Мать ребёнка: Чечулина Валентина Романовна

Рождение ребёнка
08.02.1946

Дочь: Терехина Зарецкая Людмила Павловна

Мать ребёнка: Чечулина Валентина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина Валентина Романовна

Смерть
Неизвестно
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