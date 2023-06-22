Селянина Афанасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянина Афанасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селянин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1922

Дочь: Зарубина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Зарубин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Яков Иванович

Отец ребёнка: Зарубин Иван

Смерть
Неизвестно