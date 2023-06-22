Селянина Афанасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селянин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1922
Дочь: Зарубина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зарубин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зарубин Иван
Смерть
Неизвестно