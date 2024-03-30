Верюжский Петр Иванович
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1780
Введенская Верюжская Церковь
посвящен в стихарь
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Верюжская Евфимия Лукиановна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793
Сын: Верюжский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Верюжская Евфимия Лукиановна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Верюжская Евфимия Лукиановна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Верюжская Евфимия Лукиановна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
Неизвестно