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Поздняков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1959

Сын: Поздняков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.07.2010
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