Поздняков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1959
Сын: Поздняков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Нина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.07.2010