Пахомова (Сторожева) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сторожев Андрей Иванович
Мать: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно