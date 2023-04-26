Пахомова (Сторожева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Сторожева) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сторожев Андрей Иванович

Мать: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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