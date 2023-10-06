Косяровский Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косяровский Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Косяровская Мария Ильинична

Яреськи, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Косяровская Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
почтмейстер
Смерть
Неизвестно
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