Косяровский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Косяровская Мария Ильинична
Яреськи, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Косяровская Мария Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
почтмейстер
Смерть
Неизвестно