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Leisberg Eimar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1917

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1917

Отец: Leisberg Peet

Мать: Leisberg Maria

Смерть
1990