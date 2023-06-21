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Leisberg Eimar
Leisberg Eimar
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1917
Дата смерти
1990
Пол
Мужской
Отец
Leisberg Peet
1873 г.р.
Мать
Leisberg (Terk (tärk)) Maria
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1917
Отец:
Leisberg Peet
Мать:
Leisberg Maria
Смерть
1990
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