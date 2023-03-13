Кантаева (Кантаева) Клавдия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантаева (Кантаева) Клавдия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1922

Дата смерти

?.10.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кантаев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кантаев Павел Васильевич

Смерть
?.10.1991
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