Кантаева (Кантаева) Клавдия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1922
Дата смерти?.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантаев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантаев Павел Васильевич
Смерть
?.10.1991