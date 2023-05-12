Трофимова (Морозова) Дарья Ефимовна
Место рожденияд. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Дата рождения05.02.1901
Дата смерти01.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1901
Отец: не указан
д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
06.01.1919
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Трофимов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Романова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1928
Дочь: Манова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1929
Сын: Трофимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Евтюхова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Горбунова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич
д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
01.07.1977