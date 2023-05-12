Трофимова (Морозова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Морозова) Дарья Ефимовна

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Место рождения

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .

Дата рождения

05.02.1901

Дата смерти

01.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1901

Отец: не указан

Мать: Морозова Ксения Андреевна

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
06.01.1919

Муж: Трофимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Трофимов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Романова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
?.12.1928

Дочь: Манова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1929

Сын: Трофимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Евтюхова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Горбунова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Васильевич

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
01.07.1977
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