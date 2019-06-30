Тимофеев Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1951
Дата смерти30.06.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1980
Дочь: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1990
Дочь: Богданова (Тимофеева) Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.2019