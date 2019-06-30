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Тимофеев Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

05.12.1951

Дата смерти

30.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
04.11.1980

Дочь: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1990

Дочь: Богданова (Тимофеева) Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.06.2019

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