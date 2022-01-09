Аблаев Константин Петрович 22.07.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аблаев Константин Петрович

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Место рождения

г. Вольск, Саратовская обл.

Дата рождения

22.07.1963

Дата смерти

09.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963

Отец: Аблаев Петр Евсеевич

Мать: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Место жительства
Неизвестно
г. Вольск, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
10.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Вольск, Саратовская обл.
Смерть
09.01.2022
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 170229640001200101007 от 22.01.2022

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