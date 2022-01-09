Аблаев Константин Петрович
Место рожденияг. Вольск, Саратовская обл.
Дата рождения22.07.1963
Дата смерти09.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Место жительства
Неизвестно
г. Вольск, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
10.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Вольск, Саратовская обл.
Смерть
09.01.2022
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 170229640001200101007 от 22.01.2022