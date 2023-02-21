Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Афонасий Логинович
Отец ребёнка: Логин Михайлович
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья в ревизии 1816 г. - 60
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степан Логинович
Отец ребёнка: Логин Михайлович
1750 - 27 семья В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Михайлович
Смерть
До 1779