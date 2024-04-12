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Кривопусков Василий Викторович
Кривопусков Василий Викторович
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Древо
Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
21.08.1971
Пол
Мужской
Отец
Кривопусков Виктор Васильевич
1947 г.р.
Мать
Помятихина Тамара Михайловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971
Отец:
Кривопусков Виктор Васильевич
Мать:
Помятихина Тамара Михайловна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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