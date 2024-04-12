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Кривопусков Василий Викторович

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

21.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971

Отец: Кривопусков Виктор Васильевич

Мать: Помятихина Тамара Михайловна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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