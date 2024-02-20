Алдатов Касболат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Касболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдатов Гуцыри

Мать: ?

Смерть
1925
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