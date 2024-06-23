Малов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Максим Федорович

Мать ребёнка: Бабушка --

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Федор Федорович

Мать ребёнка: Бабушка --

Рождение ребёнка
1889

Сын: Малов Павел Федорович

Мать ребёнка: Бабушка --

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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