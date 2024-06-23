Малов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабушка --
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабушка --
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Бабушка --
Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно