Левкина (Чернышова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкина (Чернышова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1935

Дата смерти

24.06.2013

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935

Отец: Чернышов Николай Александрович

Мать: Чернышова Ольга Ивановна

Место жительства
С 1935 по 1951
Село Слаим Торбеевский район Мордовия
Место жительства
С 1959 по 1974
Село Мальцево Торбеевский район Мордовия
Бракосочетание
1961

Муж: Левкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левкин Алексей Иванович

Место жительства
С 1974 по 1987
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1987
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
24.06.2013
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