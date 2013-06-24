Левкина (Чернышова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1935
Дата смерти24.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935
Место жительства
С 1935 по 1951
Село Слаим Торбеевский район Мордовия
Место жительства
С 1959 по 1974
Село Мальцево Торбеевский район Мордовия
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
01.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левкин Алексей Иванович
Место жительства
С 1974 по 1987
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1987
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
24.06.2013