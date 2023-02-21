Отяковская Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Отяковский Евграф Анисимович
Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Отяковский Петр Анисимович
Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анфиса Анисимовна
Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Анисимовна
Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч
Смерть
Неизвестно