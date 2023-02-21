Отяковская Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Отяковский Евграф Анисимович

Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Отяковский Петр Анисимович

Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анфиса Анисимовна

Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Анисимовна

Отец ребёнка: Отяковский Анисим Дорофеевч

Смерть
Неизвестно
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