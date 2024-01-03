Бондарева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бондарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович
Рождение ребёнка
03.07.1888
Дочь: (Бондарева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: (Бондарева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: (Бондарева) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: (Бондарева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович
Смерть
Неизвестно