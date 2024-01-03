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Бондарева Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Александр Евфимович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бондарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович

Рождение ребёнка
03.07.1888

Дочь: (Бондарева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович

Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: (Бондарева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович

Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: (Бондарева) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович

Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: (Бондарева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Бондарев Александр Евфимович

Смерть
Неизвестно

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