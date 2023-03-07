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Жгулёв Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704

Сын: Жгулёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Жгулёва Ксения Павловна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Жгулёва Ксения Павловна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгулёва Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Рождение
1750

Отец: Жгулёв Фёдор

Мать: не указана

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