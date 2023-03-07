Жгулёв Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Жгулёв Пётр Иванович
Мать ребёнка: Жгулёва Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Жгулёва Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгулёва Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710
Рождение
1750
Отец: Жгулёв Фёдор
Мать: не указана