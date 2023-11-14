Сурин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харюкова (Сурина) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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