Сурин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харюкова (Сурина) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксеновская (Сурина) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно