Саберов Залялетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаберов Залялетдин

Саберов Залялетдин

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович

Мать ребёнка: Кабиря

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Абдулла

Мать ребёнка: Кабиря

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Айся

Мать ребёнка: Кабиря

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Сафа

Мать ребёнка: Кабиря

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close