Надей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Байбек

Мать: Анифя

Смерть
Неизвестно
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