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Аксенов Феодор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Аксенов Петр Феодоров

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Аксенов Яков Феодоров

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Аксенов Михаил Феодоров

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Аксенов Митрофан Федоров

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Аксенова Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Аксенова Пелагия Феодорова

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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