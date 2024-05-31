Аксенов Феодор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1903
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Аксенова Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Аксенова Пелагия Феодорова
Мать ребёнка: Аксенова Пелагея
Смерть
Неизвестно