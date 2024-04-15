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Лашин ? Кондратий Васильевич
Лашин ? Кондратий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 21.09.1803
Редкая
, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая
, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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