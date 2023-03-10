Косицына Марина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Марина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1993

Отец: Косицын Игорь Александрович

Мать: Косицына Галина Витальевна

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