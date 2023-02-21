(Шалегина) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шалегина) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалегин Иван Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулижников Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулижников Борис Юрьевич

Отец ребёнка: Кулижников Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Кулижников Юрий

Смерть
Неизвестно
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