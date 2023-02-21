(Шалегина) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалегин Иван Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулижников Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулижников Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Кулижников Юрий
Смерть
Неизвестно