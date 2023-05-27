Кузьмина Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марианна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Николаев
Смерть
Неизвестно