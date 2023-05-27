Кузьмина Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марианна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Николаев

Смерть
Неизвестно
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