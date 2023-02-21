Яковлевых Василий Никифорович
Место рожденияс.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Яковлевых Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Иван Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Ефим ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлев Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Илларион
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Егор Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова
Сын: Яковлевых Ксенофонд Васильевич
Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова