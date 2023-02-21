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Яковлевых Василий Никифорович

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Место рождения

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать: Яковлевых Васса Матвеевна

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яковлевых Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яковлевых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яковлевых Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлевых Ефим ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1835

Сын: Яковлевых Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1839

Сын: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с Ушковское Верхнекаинской волости Барнаульского уезда Томской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Илларион

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Егор Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Ксенофонд Васильевич

Мать ребёнка: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлевых Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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