Матвеева Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1982
Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович