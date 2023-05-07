Матвеева Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1982

Сын: Матвеев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Матвеев Юрий Викторович

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