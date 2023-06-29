Корнякова (??) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнякова (??) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: ?? Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Корняков Василий

Отец ребёнка: Корнякова Степан

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Корнякова Степан

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Корнякова Степан

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Корнякова Степан

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гудкова Александра

Отец ребёнка: Корнякова Степан

Вологодская область, Вологодский район, деревня Константинова, Вотчинская Христорождественская Церковь Вологодского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнякова Степан

Смерть
Неизвестно