Корнякова (??) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: ?? Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Корняков Василий
Отец ребёнка: Корнякова Степан
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Корнякова Степан
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Корнякова Степан
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Корнякова Степан
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гудкова Александра
Отец ребёнка: Корнякова Степан
Вологодская область, Вологодский район, деревня Константинова, Вотчинская Христорождественская Церковь Вологодского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнякова Степан
Смерть
Неизвестно