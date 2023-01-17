Тынчеров Амин Халилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тынчеров Амин Халилович

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Место рождения

Бастаново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бастаново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
По 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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