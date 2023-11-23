Невский Иван Александров
Место рождениясело Головино, Владимирской губернии
Дата рождения1809
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Невская) Елена
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Невский Александр
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Невская) Настасья
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Невский Алексей
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Невская) Марья
Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова
Смерть
1855