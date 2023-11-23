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Невский Иван Александров

Место рождения

село Головино, Владимирской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Невский Александр Васильев

Мать: Невский (Невский) Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Невская) Елена

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Невский Александр

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Невская) Настасья

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Невский Василий Иванович

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Невский Иван Иванович

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Невский Алексей

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Невская) Марья

Мать ребёнка: Невская Прасковья Иванова

Смерть
1855

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