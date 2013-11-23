Коротцев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1952
Дата смерти23.11.2013
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1952
Бракосочетание
Около 1972
Жена: Коротцева Татьяна
Рождение ребёнка
12.06.1974
Дочь: Коротцева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Коротцева Татьяна
Рождение ребёнка
11.04.1977
Дочь: Коротцева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Коротцева Татьяна
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Коротцев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Коротцева Татьяна
Работа или профессия
Около 2000
токарь
Смерть
23.11.2013
Место жительства
До 2013
Похороны
2013