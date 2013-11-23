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Коротцев Владимир Николаевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

10.11.1952

Дата смерти

23.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1952

Отец: Коротцев Николай Иванович

Мать: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1972

Жена: Коротцева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1974

Дочь: Коротцева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Коротцева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.04.1977

Дочь: Коротцева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Коротцева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Коротцев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Коротцева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Около 2000
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
токарь
Смерть
23.11.2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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